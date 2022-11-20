Секулич — о победе над «Минском»: «Для нас сегодняшний матч был опасен»

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Александр Секулич поделился эмоциями от победы над «Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (92:70).

«Во-первых, должен сказать, что мы искренне наслаждались сегодняшней игрой с невероятной атмосферой, которая была в Минске. Для нас сегодняшний матч был опасен: после проигрыша «Зениту» мы столкнулись с командой, у которой на счету нет побед — а это самый опасный вид соперников. Рад, что мы выступили именно так, с очень молодой командой. Конечно, на протяжении сезона мы допускали ряд ошибок, но я рад, что сегодня мы победили», — цитирует пресс-служба лиги Секулича.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 25 ноября с УНИКСом. «Минск» на день раньше встретится с «Енисеем».