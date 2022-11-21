Вергун: «К сожалению, нас хватило на три четверти, а игра состоит из четырех»

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубани» в рамках Единой лиги ВТБ (70:90).

«К сожалению, нас хватило на три четверти, а игра состоит из четырех. Соперник материализовал свое преимущество в антропометрии и мастерстве, уверенно доведя игру до победы», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова тренера.

Минчане потерпели десятое поражение подряд.

24 ноября команда Вергуна встретится с «Енисеем». Начало игры — в 15.30 по московскому времени.