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Вергун: «К сожалению, нас хватило на три четверти, а игра состоит из четырех»

Алина Савинова
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Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубани» в рамках Единой лиги ВТБ (70:90).

«К сожалению, нас хватило на три четверти, а игра состоит из четырех. Соперник материализовал свое преимущество в антропометрии и мастерстве, уверенно доведя игру до победы», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова тренера.

Минчане потерпели десятое поражение подряд.

24 ноября команда Вергуна встретится с «Енисеем». Начало игры — в 15.30 по московскому времени.

Источник: https://minskbasket.by/ru/news/news-base/minsk-ustanovil-rekord-ligi-po-poseshaemost
БК Локомотив-Кубань
БК Минск
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