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Сегодня, 16:59

«Минск» уступил «Локомотиву-Кубани» и проиграл десятый матч подряд

Мария Гусева
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«Локомотив-Кубань» обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 92:70. Это поражение стало для минчан десятым подряд.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Мартюк, который набрал 22 очка. В составе «Минска» отличился Владислав Близнюк — 22 очка.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 25 ноября с УНИКСом. «Минск» на день раньше встретится с «Енисеем».

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Регулярный чемпионат

МИНСК (Минск) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 70:92 (16:18, 21:28, 20:23, 13:23)

20 ноября. Минск. «Минск-арена».

БК Локомотив-Кубань
БК Минск
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