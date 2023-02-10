Секулич: «Позволили ЦСКА набирать легкие очки и обрести уверенность в своих силах»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (66:98) в матче Единой лиги ВТБ.

«Первая половина для нашей команды была еще более-менее оптимистичной. Но после большого перерыва мы стали давать команде соперника набирать легкие очки и обрести уверенность в своих силах. Мы сами, наоборот, бросали неточно — возможно, это вопрос психологии. После неплохой выигрышной серии и двух по-настоящему больших побед над «Зенитом» и УНИКСом мы растеряли кураж. Сейчас вместе с нашим тренерским будем работать над тем, чтобы вернуть команде нужный настрой», — приводит слова Секулича сайт лиги.

«Локомотив-Кубань» 14 февраля в гостях сыграет против МБА.