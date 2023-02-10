Райкович: «ЦСКА агрессивно оборонялся и создал преимущество, которое «Локо» было сложно сократить»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (98:66) в матче Единой лиги ВТБ.

«Это была интересная игра для зрителей. Во второй половине мы не хотели рисковать и сыграли намного лучше. Мы агрессивно оборонялись и создали преимущество, которое «Локо» было сложно сократить. Команда показала хорошую реакцию после поражения от «Зенита». Дальше очень важная встреча с УНИКСом. Это будет трудно, как мы хотим сохранить», — приводит слова Райковича сайт лиги.

ЦСКА 15 февраля сыграет в гостях против УНИКСа.