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12 декабря, 22:55

Секулич: «К сожалению, мы сделали очень много ошибок, которые повлияли на итоговый результат»

Алина Савинова
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич объяснил поражение команды от МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (76:89).

«Это была хорошая игра. К сожалению, мы сделали очень много ошибок, которые повлияли на итоговый результат, не забили много свободных бросков. У нас молодая команда, поэтому это естественный процесс роста, он не бывает идеальным. Идем от игры к игре, не думаем сейчас о месте в таблице, главное — показывать качественный баскетбол», — приводит слова Секулича пресс-служба официального сайта Единой лиги ВТБ.

МБА одержала 11 побед в 16 матчах и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» выиграл девять встреч и занимает шестое место в Единой лиге ВТБ.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/mba-odolel-loko-v-bitve-za-mesto-v-chetverke/
БК Локомотив-Кубань
БК МБА
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