«Астана» прервала серию из 10 поражений подряд, обыграв «Автодор»
«Астана» на своей площадке обыграла «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 70:69.
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист победителей Даниил Аксенов — 24 очка. В составе саратовской команды 19 очков набрал Малик Ньюмэн.
«Астана» прервала серию из 10 поражений подряд. Это вторая победа команды в текущем сезоне.
«Астана» занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Автодор» находится на девятой строчке.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» — «Автодор» (Саратов) — 70:69 (21:19, 12:23, 19:20, 18:7)
13 декабря. Астана. «СК Велотрек».
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