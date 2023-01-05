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5 января, 23:56

Секулич недоволен игрой «Локомотива-Кубань» в матче против «Нижнего Новгорода»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич остался недоволен игрой команды в матче Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (63:73).

«Мы отдавали себе отчет в том, насколько сильный соперник нам сегодня будет противостоять. Но, увы, не смогли продемонстрировать игру, который бы хватило для победы. Начало матча было хорошим, но потом мы утратили инициативу. В первую очередь, за счет физического превосходства соперника под кольцом.

Мы быстро набрали фолы, пришлось делать вынужденные замены и менять план, который был у нас изначально. Проблемы наслаивались, мы начали много ошибаться в защите и нападении, плохо выбирать броски — в итоге накопившаяся неуверенность даже привела к тому, что мы начали промахиваться со штрафной линии», — приводит слова Секулича сайт лиги.

«Локомотив-Кубань» занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда следующий матч проведет 10 января на выезде против «Зенита».

Источник: Сайт Единой лиги ВТБ
БК Локомотив-Кубань
БК Нижний Новгород
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