ЦСКА обыграл «Енисей» и продлил победную серию до 19 матчей
ЦСКА на выезде обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 109:81.
Самым результативным игроком в составе московской команды стал Каспер Уэйр — 20 очков. В клубе из Красноярска 21 очко набрал Тимофей Герасимов.
ЦСКА продлил беспроигрышную серию до 19 матчей и установил новый рекорд Единой лиги ВТБ по количеству побед подряд на старте сезона.
Армейцы занимают первое место в турнирной таблице, не проиграв ни одного матча. «Енисей» находится на 10-й строчке.
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«Енисей» (Красноярск) — ЦСКА (Москва) — 81:109 (22:22, 24:30, 22:28, 13:29)
6 января. Красноярск. «Арена-Север».
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