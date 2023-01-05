Лукич — о победе над «Локомотивом-Кубань»: «Нижний» продемонстрировал баскетбол невысокого качества»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (73:63) в матче Единой лиги ВТБ.

«Моя команда сегодня продемонстрировала баскетбол невысокого качества: много неправильных решений, промахов из открытых позиций. Были ситуации, когда мяч надо было заносить так, чтобы сломать кольцо, а вместо этого — потеря. Конечно, сейчас мы довольны победой. Но если мы будем повторять такие ошибки в следующих матчах, нас быстро вернут на землю.

Победу, на мой взгляд, нам сегодня принесло то, что мы четче понимали, чего хотим. И, конечно, спасибо игрокам, которые выходили у нас со скамейки: Личутину, Беленицкому, который свои минуты ждет, как пуля. Запасные должны поднимать уровень игры, выходя на площадку — и наши игроки это сегодня сделали», — приводит слова Лукича сайт лиги.

«Нижний Новгород» занимает пятое место в турнирной таблице. Команда 10 января сыграет дома против ЦСКА.