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Сегодня, 17:44

Главный тренер «Енисея» Анзулович: «Мы старались, выложились полностью и заслужили победу в концовке матча»

Алина Савинова
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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович поблагодарил болельщиков за поддержку в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (88:84).

«Поздравляю своих игроков. Они полностью выложились на площадке, с учетом обстоятельств, которые сложились перед игрой. Мы лишились трех важных игроков, поэтому у нас была более короткая скамейка, короткая ротация. Однако мы старались, выложились полностью и заслужили победу в концовке матча. Также хотел бы отдельно отметить атмосферу сегодня. Нам очень нужна химия и взаимодействие между болельщиками за площадкой и игроками на паркете. Сегодня они были настоящим шестым игроком. Спасибо вам за великолепную атмосферу и вашу поддержку. Сегодня вы были важной частью победы!» - приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Анзуловича.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице, команда одержала 6 побед и потерпела 15 поражений. «Автодор» располгагается на 9-й строчке с 7 победами.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/enisej-vyigral-vtoroj-podryad-domashnij-match/
БК Автодор
БК Енисей
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