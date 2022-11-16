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Главный тренер «Енисея» Анзулович — о матче с МБА: «Мы совершили слишком много потерь»

Мария Гусева
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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение от МБА (76:89) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь, поздравляю МБА с победой. Что касается нас, то мы совершили слишком много потерь, чтобы рассчитывать на положительный результат. У нас впереди много работы над организацией командной игры. Кто-то говорит, что нам немного не везет, но если ты раз за разом проигрываешь на последних секундах, как это было с нами, значит, ты что-то делаешь не так. А МБА, если продолжит играть подобным образом, будет в первой шестерке по итогам регулярного сезона», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ тренера.

В следующем матче МБА сыграет против «Зенита» 21 ноября. «Енисей» встретится с «Автодором» 19 ноября.

БК Енисей
БК МБА
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