Главный тренер МБА Карасев — о матче с «Енисеем»: «Понимали, что легкой прогулки не будет»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился эмоциями от победы над «Енисеем» (89:76) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Были проблемы в начале на подборах, когда нас просто затоптали, но в целом доволен тем, что показали ребята. «Енисей» в этом сезоне играет очень хорошо и где-то им не хватает банального везения, поэтому понимали, что легкой прогулки не будет. Впереди игра с «Зенитом» — нужно просто ехать и играть, а там случиться может все что угодно», — цитирует пресс-служба лиги Карасева.

В следующем матче МБА сыграет против «Зенита» 21 ноября. «Енисей» встретится с «Автодором» 19 ноября.