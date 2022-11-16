«Зенит» вырвал победу у «Локомотива-Кубани»
«Зенит» вырвал победу у «Локомотива-Кубани» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 68:62.
На большой перерыв краснодарцы ушли с небольшим преимуществом в счете, но провалили третью четверть, проиграв ее с разницей в 25 очков — 5:30.
Тем не менее, «Локо» по ходу четвертой четверти смог вернуться в игру и сравнял счет, но в концовке все же питерцы дожали соперника.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тома Эртель, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов на свой счет записал Томас Уимбуш.
В составе «Локомотива-Кубань» 22 очка набрал Джейлен Бэрфорд.
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Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 62:68 (14:10, 15:15, 5:30, 28:13)
16 ноября. Краснодар. «Баскет-холл».