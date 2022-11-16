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Сегодня, 22:32

«Зенит» вырвал победу у «Локомотива-Кубани»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» вырвал победу у «Локомотива-Кубани» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 68:62.

На большой перерыв краснодарцы ушли с небольшим преимуществом в счете, но провалили третью четверть, проиграв ее с разницей в 25 очков — 5:30.

Тем не менее, «Локо» по ходу четвертой четверти смог вернуться в игру и сравнял счет, но в концовке все же питерцы дожали соперника.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тома Эртель, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов на свой счет записал Томас Уимбуш.

В составе «Локомотива-Кубань» 22 очка набрал Джейлен Бэрфорд.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 62:68 (14:10, 15:15, 5:30, 28:13)

16 ноября. Краснодар. «Баскет-холл».

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
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