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Главный тренер «Автодора» Богичевич: «Мы рады подписанию Хэммондса»

Мария Гусева
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал подписание контракта с центровым Рэйшоном Хэммондсом.

«Мы рады подписанию Рэйшона, — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Богичевича. — Он отличный спортсмен и личность. Хэммондс определенно похож на того, кто способен зарядить команду энергией на паркете. Он может занять обе позиции в передней линии: пятую и четвертую, а также может играть на обеих сторонах площадки, он полезен и в нападении, и в защите. Мы отлично знаем, какой он позитивный, трудолюбивый и командный игрок. Поэтому рассчитываем, что в «Автодоре» Рэйшон продолжит придерживаться такого отношения к делу. Рад, что у нас есть шанс поработать с молодым игроком, который улучшит свои качества в нашей команде во время индивидуальной работы. Так что каждый из нас будет доволен этим сотрудничеством».

25-летний американец прошедший сезон провел в «Геттингене», где принял участие в 36 матчах немецкой бундеслиги с показателями 10,9 очка и 5,2 подбора за 21 минуту в среднем за игру. В Кубке ФИБА-Европа средняя статистика Хэммондса — 12,5 очка, 8 подборов и 1 передача.

Источник: https://t.me/vtbleague/6278
баскетбол
БК Автодор
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