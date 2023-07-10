Главный тренер «Автодора» Богичевич: «Мы рады подписанию Хэммондса»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал подписание контракта с центровым Рэйшоном Хэммондсом.

«Мы рады подписанию Рэйшона, — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Богичевича. — Он отличный спортсмен и личность. Хэммондс определенно похож на того, кто способен зарядить команду энергией на паркете. Он может занять обе позиции в передней линии: пятую и четвертую, а также может играть на обеих сторонах площадки, он полезен и в нападении, и в защите. Мы отлично знаем, какой он позитивный, трудолюбивый и командный игрок. Поэтому рассчитываем, что в «Автодоре» Рэйшон продолжит придерживаться такого отношения к делу. Рад, что у нас есть шанс поработать с молодым игроком, который улучшит свои качества в нашей команде во время индивидуальной работы. Так что каждый из нас будет доволен этим сотрудничеством».