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Главный тренер «Автодора» Богичевич: «Победа над «Енисеем» для нашего президента»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал победу над «Енисеем» (72:65) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Наш клуб находится в очень тяжелой ситуации из-за ухода из жизни нашего президента. Это очень тяжелый момент для всех в клубе, в команде, для тренерского состава и для меня лично. Я очень много общался с президентом, он давал мне советы. Он дал мне возможность попробовать себя в лиге ВТБ, я всегда буду ему благодарен. Наша команда будет стараться сделать все возможное в следующей части сезона, чтобы — если он смотрит на нас сверху — он мог радоваться и гордиться тем, как команда играет. От каждого члена команды в раздевалке соболезнования семье и близким нашего президента, эта победа для него», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Саратовцы занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата — 7 побед и 11 поражений. «Енисей» находится на 5-й строчке — 10 побед и 8 поражений.

БК Автодор
БК Енисей
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