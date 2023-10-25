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25 октября, 22:34

Главный тренер «Автодора» Богичевич остался разочарован игрой команды в матче с «Астаной»

Алина Савинова
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (62:75).

«Поздравляю «Астану», они играли гораздо лучше. Я разочарован нашим выступлением: мы довольно хорошо начали, но в какой-то момент случился провал, после которого нам было тяжело вернуться в игру. Желаю «Астане» удачи в сезоне», — приводит пресс-служба лиги слова тренера.

«Автодор» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков за 6 матчей. 29 октября саратовская команда сыграет против УНИКСа. Начало матча — в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/astana-dominiruet-v-zashhite-i-snova-pobezhdaet/
Баскетбол
БК Автодор
БК Астана
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