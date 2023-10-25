ЦСКА разгромил «Минск» в Единой лиге ВТБ

ЦСКА одержал победу над «Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 112:84.

Самым результативным игроком встречи стал Даниил Коско из минской команды (22 очка). У ЦСКА больше всего очков набрал Антон Астапкович (19).

Армейцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 12 очков за 6 игр. Белорусский клуб идет на последней строчке (6 очков в 6 встречах).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — МИНСК — 112:84 (29:23, 30:26, 24:15, 29:20)

25 октября. Москва. «Мегаспорт».

Ц: Астапкович (19), Уэйр (14), Жан-Шарль (14)

М: Коско (22), Огунгбеми-Джексон (16), Мотовилов (16)