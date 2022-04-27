Президент ЦСКА ответил Боломбою: «Твои высказывания будут еще одним отличным поводом для судебного разбирательства»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил центровому команды Джоэлу Боломбою, который выложил в свои социальных сетях официальное письмо от клуба [в адрес агента] и заявил, что не вернется в Москву: «Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь».

«Дорогой Джоэл! Хотя мы давно не виделись — в феврале ты так быстро уехал, что даже не успел проститься — нам было приятно сегодня получить весточку из США о том, что у тебя всё хорошо. Хочу поблагодарить за немного запоздавший подарок клубу на Пасху, мы это очень ценим.

Речь о публикации в социальных сетях официальной переписки между ЦСКА и твоим агентом. Возможно, наслаждаясь незапланированным отдыхом, ты просто позабыл, что подписал внутренний регламент клуба, и при действующем контракте допустил порочащие репутацию клуба высказывания. Увы, вместе с отъездом, то есть нарушением контракта, это будет еще одним отличным поводом для судебного разбирательства. Желаю тебе хорошего отдыха и благополучия», — цитирует Андрея Ватутина пресс-служба клуба.

Боломбой покинул расположение ЦСКА в конце февраля. Он является уроженцем Украины и даже вызывался в сборную страны. В 2018 году он получил российское гражданство. В декабре того же года декабря Джоэл дебютировал за сборную России в матче отбора ЧМ-2019 против Чехии.

В составе ЦСКА он становился победителем Евролиги, дважды — Единой лиги ВТБ и один раз — обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ. Кроме того, он был выбран на драфте НБА 2016 года и входил в систему «Юты», а затем — «Милуоки».