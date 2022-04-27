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«Не арканом же его тащить». Губерниев — об отказе Боломбоя возвращаться в ЦСКА

Губерниев прокомментировал отказ Боломбоя возвращаться в ЦСКА поговоркой «насильно мил не будешь»
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Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отказ баскетболиста ЦСКА Джоэля Боломбоя вернуться в расположение клуба.

«Так или иначе, я могу его понять. Это его решение. Не возвращается и не возвращается, что теперь поделать. Не арканом же его тащить. Есть какие-то моменты, связанные с контрактом. Неустойка, штрафы, расторжение и прочее. Есть замечательная русская поговорка: «Насильно мил не будешь», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

28-летний Боломбой покинул расположение ЦСКА в конце февраля. Он является уроженцем Украины и даже вызывался в сборную страны. В 2018 году Боломбой получил российское гражданство и в декабре того же года декабря дебютировал за сборную России в матче отбора ЧМ-2019 против Чехии.

БК ЦСКА
Джоэл Боломбой
Дмитрий Губерниев
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