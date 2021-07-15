В Санкт-Петербурге возобновят проведение Кубка Владимира Кондрашина и Александра Белова
В сентябре в Санкт-Петербурге состоится розыгрыш Кубка Владимира Кондрашина и Александра Белова, сообщает официальный сайт «Зенита».
Турнир пройдет впервые после трехлетней паузы. Организатором выступил «Зенит» при поддержке комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга и федерации баскетбола города.
Кубок Владимира Кондрашина и Александра Белова пройдет с 3 по 4 сентября 2021 года в спортивном комплексе «Юбилейный». Участниками турнира станут «Зенит», «Парма», ЦСКА и «Нижний Новгород».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/15/kubok-kondrashina-i-belova-vozobnovlyaet-svoyu-istoriyu/
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