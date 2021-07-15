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В Санкт-Петербурге возобновят проведение Кубка Владимира Кондрашина и Александра Белова

13:24

В сентябре в Санкт-Петербурге состоится розыгрыш Кубка Владимира Кондрашина и Александра Белова, сообщает официальный сайт «Зенита».

Турнир пройдет впервые после трехлетней паузы. Организатором выступил «Зенит» при поддержке комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга и федерации баскетбола города.

Кубок Владимира Кондрашина и Александра Белова пройдет с 3 по 4 сентября 2021 года в спортивном комплексе «Юбилейный». Участниками турнира станут «Зенит», «Парма», ЦСКА и «Нижний Новгород».

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/15/kubok-kondrashina-i-belova-vozobnovlyaet-svoyu-istoriyu/

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Иван Торопцев все материалы автора

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