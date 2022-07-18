Французский форвард Жан-Шарль перешел в ЦСКА

Французский форвард Ливио Жан-Шарль подписал контракт с ЦСКА по схеме «1+1», сообщает пресс-служба московского клуба.

«ЦСКА — один из европейских клубов с долгой и славной историей, и я рад стать его частью. И я определенно очень жду предстоящий сезон», — цитирует Жан-Шарля пресс-служба московского клуба.

28-летний француз провел три сезона в Евролиге за «Асвел» и «Олимпиакос». В греческом клубе форвард провел предыдущие два года, выиграл чемпионат и Кубок страны и принял участие в «Финале четырех» — 2022.