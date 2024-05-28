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Сегодня, 17:30

УНИКС — ЦСКА: смотреть трансляцию матча плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС и ЦСКА сыграют в финале Единой лиги ВТБ 28 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Баскетболисты Семен Антонов (слева) и Александр Стуленков.
Семен Антонов (слева) и Александр Стуленков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

УНИКС дома в Казани примет ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ 28 мая. Игра пройдет на паркете «Баскет-Холла». Она начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча УНИКС — ЦСКА можно будет бесплатно и в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Игра», а также на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.00 мск. Игру также покажут на официальном сайте Единой лиги ВТБ, в онлайн-платформе «Oкко Спорт» по платной подписке и на телеканале «Старт».

Счет в серии: 1-0 в пользу московских армейцев. Ранее, 26 мая, ЦСКА в гостях обыграл УНИКС со счетом 96:95.

Узнать расписание матчей серии финала плей-офф Единой лиги ВТБ можно по ссылке на наш материал.

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Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
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