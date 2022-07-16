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Сегодня, 16:26

В УНИКСе прокомментировали заключение контракта с форвардом Хантером

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал заключение контракта с форвардом Винсом Хантером.

«Хантер — прыгучий и атлетичный «большой», который одинаково эффективен как на позиции тяжелого форварда, так и центрового. Он агрессивно действует под щитами, обладает высокой скоростью и отличной координацией. Хорошее чувство мяча и грамотный выбор позиции на площадке помогают Винсу часто перехватывать мячи и совершать много блок-шотов», — цитирует тренера сайт казанцев.

Двухлетнее соглашение с 27-летним баскетболистом заключено по схеме «1+1».

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=unics-signed-vince-hunter
БК УНИКС
Велимир Перасович
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