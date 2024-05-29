Еремин: «Баскетболистам УНИКСа не хватило свежести в первых матчах против ЦСКА»

Советник президента УНИКСа Станислав Еремин заявил, что игрокам казанского клуба не хватало свежести в первых двух встречах финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА (0-2).

«Мы ждали не такого результата, — цитирует Еремина ТАСС. — В первом матче ЦСКА контролировал игру, но выправил ситуацию, и это была наша игра, но мы не смогли ее забрать. Вчера ЦСКА победил заслуженно. Эти две встречи показали, что ЦСКА находится в рабочем состоянии, а нам не хватает свежести. Из-за усеченности состава нагрузка падает на наших лидеров, по которым хорошо работает соперник в защите».

Третий матч серии пройдет в Москве 31 мая.