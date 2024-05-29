«Уралмаш» подписал контракт с Евгением Белянковым

Легкий форвард Евгений Белянков стал игроком «Уралмаша», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 28-летним игроком рассчитан на 2 года.

Белянков с 2012 по 2021 год играл в системе «МИНСКа». Вместе с «МИНСКом» Белянков 6 раз становился чемпионом Беларуси и обладателем Кубка Беларуси.

Последние два сезона форвард провел в красноярском «Енисее». В сезоне-2023/24 баскетболист в среднем за игру проводил 28 минут на паркете, набирал 6,4 очка, 3,7 подбора.