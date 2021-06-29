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Форвард «Локомотива-Кубань» попал в сферу интересов «Монако»

23:36
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Форвард «Локомотива-Кубань» Миндаугас Кузминскас попал в сферу интересов «Монако», пишет в Twitter инсайдер Донатас Урбонас.

В услугах литовца заинтресован лично главный тренер Звездан Митрович, а сам Кузминскас как раз этим летом становится свободным агентом.

31-летний литовец выступал за «Локо» с 2019 года. Он дважды становился участником Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

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Иван Шитик все материалы автора

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