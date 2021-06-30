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Краснодарский «Локомотив» подписал контракт с форвардом Уиттингтоном

15:44
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Краснодарский «Локомотив» объявил о подписании контракта с тяжелым форвардом Грегом Уиттингтоном, сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта с 28-летним американцем пока не раскрываются.

В сезоне-2020/21 Уиттингтон сыграл 4 матча за «Денвер», сыграв всего три минуты. До этого американец играл за «Галатасарай» набирая в Еврокубке 12,5 очка, 6,4 подбора, 1,5 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру при 48,4% из-за дуги.

Дополнительная информация:

https://lokobasket.com/news/161538/

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