Краснодарский «Локомотив» подписал контракт с форвардом Уиттингтоном
Краснодарский «Локомотив» объявил о подписании контракта с тяжелым форвардом Грегом Уиттингтоном, сообщает пресс-служба клуба.
Детали контракта с 28-летним американцем пока не раскрываются.
В сезоне-2020/21 Уиттингтон сыграл 4 матча за «Денвер», сыграв всего три минуты. До этого американец играл за «Галатасарай» набирая в Еврокубке 12,5 очка, 6,4 подбора, 1,5 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру при 48,4% из-за дуги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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