«Енисей» подписал контракт с форвардом Евгением Белянковым
«Енисей» подписал контракт с форвардом Евгением Белянковым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.
27-летний Белянков всю свою профессиональную карьеру провел в составе «Цмоки-Минск», является игроком национальной сборной .
Средняя статистика Белянков в 18 встречах Единой Лиги ВТБ составила 13,1 очка, 3,6 подбора, 1,3 передачи, 0,7 перехвата за 26 минуты на паркете.
Источник: https://basket-enisey.ru/news/?id=5565
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