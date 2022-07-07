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Сегодня, 13:51

«Енисей» подписал контракт с форвардом Евгением Белянковым

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Енисей» подписал контракт с форвардом Евгением Белянковым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

27-летний Белянков всю свою профессиональную карьеру провел в составе «Цмоки-Минск», является игроком национальной сборной .

Средняя статистика Белянков в 18 встречах Единой Лиги ВТБ составила 13,1 очка, 3,6 подбора, 1,3 передачи, 0,7 перехвата за 26 минуты на паркете.

Источник: https://basket-enisey.ru/news/?id=5565
БК Енисей
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