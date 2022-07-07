«Парма» на год продлила контракт с защитником Глебом Шейко

Защитник Глеб Шейко продолжит играть за «Парму». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/23.

25-летний баскетболист — воспитанник пермского баскетбола. Он играет в «Парме» с момента основания (2012 год), прошел все этапы молодежного проекта, закрепился в основной команде, став мастером спорта России по баскетболу.

В минувшем сезоне средняя статистика Шейко составила 7,2 очка, 1,4 подбора, 1,5 передачи за 20 минут на паркете.