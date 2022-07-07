Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 09:18

«Парма» на год продлила контракт с защитником Глебом Шейко

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник Глеб Шейко продолжит играть за «Парму». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/23.

25-летний баскетболист — воспитанник пермского баскетбола. Он играет в «Парме» с момента основания (2012 год), прошел все этапы молодежного проекта, закрепился в основной команде, став мастером спорта России по баскетболу.

В минувшем сезоне средняя статистика Шейко составила 7,2 очка, 1,4 подбора, 1,5 передачи за 20 минут на паркете.

Источник: https://parmabasket.ru/news/5/74223/
БК Парма (Пермь)
0
Читайте также
Капризова обвиняют в покупке военного билета, он улетел в США. Хоккеисты и армия — что происходит
Россия? Отменить! Почему именно сейчас США и еще 34 страны требуют отстранить россиян от международного спорта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УНИКС предложил контракт бывшему центровому «Зенита»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости