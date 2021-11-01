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«Зенит» на выезде обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

17:37
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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» победил «Енисей» (79:56).

В составе победителей самым результативным стал Джордан Мики — 20 очков. У «Енисея» 18 очков набрал Даррал Уиллис.

«Зенит» занимает четвертое место. «Енисей» на девятой позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 56:79 (14:21, 13:16, 14:17, 15:25)

1 ноября.

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