УНИКС на выезде обыграл «Парму»
УНИКС победил «Парму» (73:66) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В составе победителей самым результативным стал Марио Хезонья — 27 очков. УНИКС занимает третье место. «Парма» на восьмой позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма» (Пермь) — УНИКС (Казань) — 66:73 (21:20, 12:17, 24:19, 9:17)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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