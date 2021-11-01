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УНИКС на выезде обыграл «Парму»

19:16
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УНИКС победил «Парму» (73:66) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самым результативным стал Марио Хезонья — 27 очков. УНИКС занимает третье место. «Парма» на восьмой позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — УНИКС (Казань) — 66:73 (21:20, 12:17, 24:19, 9:17)

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Евгений Петров все материалы автора
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