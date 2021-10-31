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«Зелена-Гура» разгромила «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

20:36
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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зелена-Гура» победила «Цмоки-Минск» — 96:64.

В составе победителей самым результативным стал Неманья Ненадич — 21 очко. У гостей по 13 очков набрали Джейсон Кларк и Роберт Апшоу.

Польский клуб занимает 11-е место. Команда из столицы Белоруссии на 12-й позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зелена-Гура» — «Цмоки-Минск — 96:64 (28:16, 23:24, 27:14, 18:10)

31 октября.

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