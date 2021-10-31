«Зелена-Гура» разгромила «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зелена-Гура» победила «Цмоки-Минск» — 96:64.
В составе победителей самым результативным стал Неманья Ненадич — 21 очко. У гостей по 13 очков набрали Джейсон Кларк и Роберт Апшоу.
Польский клуб занимает 11-е место. Команда из столицы Белоруссии на 12-й позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зелена-Гура» — «Цмоки-Минск — 96:64 (28:16, 23:24, 27:14, 18:10)
31 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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