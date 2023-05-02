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Елевич: «Локомотив-Кубань» в матче с ЦСКА играл восхитительно. Выиграть две игры на гостевой площадке — подвиг»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» над ЦСКА в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» в седьмом матче с ЦСКА играл восхитительно. Выиграть две игры на гостевой площадке — подвиг. «Локомотив-Кубань» терпели и переиграли соперника и составом, и скамейкой. Победа была заслуженной. Меня радует, что за краснодарцев играют хорошие российские баскетболисты, которые достойно могут претендовать в ближайшем будущем на попадание в сборную России. У ЦСКА есть только один выход из ситуации, где они второй год подряд остались без титула, — работать», — приводит «Чемпионат» слова Елевича.

ЦСКА впервые в истории Единой лиги не вышел в финал турнира. В финале плей-офф «Локомотив» сыграет с победителем седьмой игры второй полуфинальной серии между УНИКСом и «Зенитом».

Источник: https://www.championat.com/basketball/news-5088373-sergej-elevich-lokomotiv-kuban-vyigral-dve-gostevye-igry-u-cska-i-sovershil-podvig.html
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Сергей Елевич
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