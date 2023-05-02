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Кущенко высказался о вылете ЦСКА из плей-офф Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил победу «Локомотива-Кубань» в полуфинальной серии плей-офф с ЦСКА.

«Неожиданность заключается в том, что многолетний лидер Лиги ВТБ и европейского баскетбола ЦСКА в семи матчах уступил «Локомотиву». Наверное, нужно рассматривать через призму тех обстоятельств, в которые попали наши клубы после неучастия в европейских баскетбольных кампаниях. «Локомотив» гнул свою линию много лет. Идея «Локомотива», школы и их президента заключалась в том, чтобы где-то в ущерб результату давать возможность развиваться молодым игрокам. Для «Локомотива» это самый главный результат под названием «свои воспитанники». ЦСКА, несомненно, показал высокий уровень баскетбола, много раз могли вернуться, но мое персональное мнение, что молодежь «Локомотива» была свежее, быстрее в каких-то ключевых моментах», — приводит «Чемпионат» слова Кущенко.

ЦСКА впервые в истории Единой лиги не вышел в финал турнира. В финале плей-офф «Локомотив» сыграет с победителем седьмой игры второй полуфинальной серии между УНИКСом и «Зенитом».

Источник: https://www.championat.com/basketball/news-5088427-prezident-edinoj-ligi-vtb-vyskazalsya-o-vylete-cska-klub-vpervye-ne-vyshel-v-final.html
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Сергей Кущенко
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