Перасович — о седьмом матче серии с «Зенитом»: «Готовимся продемонстрировать свою лучшую игру»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от седьмого матча полуфинала Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Впереди седьмой, решающий, матч полуфинальной серии. Он будет сложным как физически, так и психологически. Мы готовимся продемонстрировать свою лучшую игру. Посмотрим, окажется ли этого достаточно для выхода в финал», — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.

Счет в серии до четырех побед равный — 3-3. Решающий матч пройдет 2 мая в Казани. Начало — в 20.00 мск.

Первым финалистом Единой лиги ВТБ стал «Локомотив-Кубань», который в овертайме обыграл ЦСКА в седьмом матче полуфинальной серии (103:100).