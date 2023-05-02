Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:44

Перасович — о седьмом матче серии с «Зенитом»: «Готовимся продемонстрировать свою лучшую игру»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от седьмого матча полуфинала Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Впереди седьмой, решающий, матч полуфинальной серии. Он будет сложным как физически, так и психологически. Мы готовимся продемонстрировать свою лучшую игру. Посмотрим, окажется ли этого достаточно для выхода в финал», — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.

Счет в серии до четырех побед равный — 3-3. Решающий матч пройдет 2 мая в Казани. Начало — в 20.00 мск.

Первым финалистом Единой лиги ВТБ стал «Локомотив-Кубань», который в овертайме обыграл ЦСКА в седьмом матче полуфинальной серии (103:100).

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-uniks-vs-zenit-igra-7
БК Зенит
БК УНИКС
Велимир Перасович
1
0
Читайте также
Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?
Кудерметову обвиняют в «неправильном спонсоре». Скандал на турнире в Мадриде
Девятилетний ребенок получил ожоги после употребления сока в кафе в Москве
Мать подозреваемого в убийстве дочери опровергла его виновность
Более 200 человек эвакуировали из Судана в Россию
«Спартак» победил «Динамо» в ретро-матче Победы
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Елевич: «Локомотив-Кубань» в матче с ЦСКА играл восхитительно. Выиграть две игры на гостевой площадке — подвиг»
Новости
RSS RSS
Все новости