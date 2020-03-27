Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон. Чемпион определен не будет

Единая лига ВТБ досрочно завершает сезон, сообщает официальный сайт соревнований. Такое решение связано с пандемией коронавируса.

— По итогам заочного голосования совета лиги в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации с COVID-19 было принято решение завершить сезон лиги-2019/2020, — говорится в сообщении.

«Только сейчас, после подведения результатов заочного голосования совета лиги большинством голосов было принято официальное решение досрочно завершить сезон Единой Лиги ВТБ, — сказала генеральный директор лиги Илона Корстин. — Вчерашние комментарии руководителей клубов, опубликованные в СМИ, не имели под собой юридических оснований.

В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, чемпионат Единой лиги ВТБ продолжать нецелесообразно. На сегодняшний день, учитывая распространение COVID-19 в Европе и в мире, гораздо важнее здоровье игроков, их родных, работников клубов и, конечно, болельщиков.

Чемпион лиги сезона 2019/20 определен не будет, так как не соблюден спортивный принцип: команды-участники сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершен. Кубок Белова в этом сезоне разыгран не будет. Итоговую классификацию чемпионата России позднее представит РФБ.

Теперь вместе с клубами мы должны будем постараться сделать так, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон Единой лиги ВТБ, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки.

Баскетбол обязательно вернется на арены Единой лиги ВТБ, но сейчас всем нам лучше прислушаться к рекомендациям врачей и оперативных штабов".

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 532 253 человек. Умерших — 24072, выздоровевших — 122 627. В России на данный момент 892 случая заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте