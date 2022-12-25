Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 10:56

Единая лига ВТБ назвала символическую пятерку тура

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

По итогам матчей Единой лиги ВТБ 22-23 декабря была составлена символическая пятерка игроков.

Никола Милутинов стал самым эффективным игроком ЦСКА в матче с МБА (92:75) — 18 очков, 8 подборов и 2 передачи.

Евгений Минченко провел один из лучших матчей в сезоне, набрав 16 очков и 9 подборов, а его «Автодор» обыграл «Минск» (88:77).

Новичок «Локомотива-Кубани» Крис Хортон во встрече с «Пармой» (88:86) был близок к своему первому дабл-даблу в лиге — 15 очков, 9 подборов и 4 перехвата.

Защитник «Нижнего Новгорода» Никола Ребич привел свою команду к победе над «Самарой» (83:60).

Томас Эртель набрал 25 очков, сделал 6 передач и помог «Зениту» обыграть «Енисей» (78:59).

БК Автодор
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
0
Читайте также
Валиева проиграла Акатьевой. А Туктамышева в топ-3 на чемпионате страны впервые за восемь лет
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского
Die Welt: Германия может стать зависимой от Катара из-за отказа от газа из России
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер МБА Карасев: «Обеспечить место в плей-офф, будучи дебютантом, — отличный результат»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости