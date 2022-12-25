Единая лига ВТБ назвала символическую пятерку тура

По итогам матчей Единой лиги ВТБ 22-23 декабря была составлена символическая пятерка игроков.

Никола Милутинов стал самым эффективным игроком ЦСКА в матче с МБА (92:75) — 18 очков, 8 подборов и 2 передачи.

Евгений Минченко провел один из лучших матчей в сезоне, набрав 16 очков и 9 подборов, а его «Автодор» обыграл «Минск» (88:77).

Новичок «Локомотива-Кубани» Крис Хортон во встрече с «Пармой» (88:86) был близок к своему первому дабл-даблу в лиге — 15 очков, 9 подборов и 4 перехвата.

Защитник «Нижнего Новгорода» Никола Ребич привел свою команду к победе над «Самарой» (83:60).

Томас Эртель набрал 25 очков, сделал 6 передач и помог «Зениту» обыграть «Енисей» (78:59).