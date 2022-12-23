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Главный тренер МБА Карасев: «Обеспечить место в плей-офф, будучи дебютантом, — отличный результат»

Алина Савинова
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Главный тренер МБА Василий Карасев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (75:92).

«Я благодарен команде за игру. Первую половину мы выиграли, очень достойно выглядели. После перерыва смазали свои броски, а ЦСКА убежал в быстрые отрывы и создал себе задел. Если говорить о промежуточных итогах, то, безусловно, обеспечить за 5 туров до конца первого этапа «регулярки» место в плей-офф, будучи дебютантом, — отличный результат», — цитирует Карасева пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Красно-синие продолжают лидировать в турнирной таблице, МБА занимает 4-е место.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/tsska-vnov-beret-verh-v-moskovskom-derbi/
БК МБА
БК ЦСКА
Василий Карасев
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