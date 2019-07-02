Де Коло может перейти в "Фенербахче"

Бывший защитник ЦСКА Нандо Де Коло может продолжить карьеру в "Фенербахче", утверждает журналист Эмилиано Карчиа в Твиттере. Приоритетным вариантом для француза является возвращение в НБА, где он защищал цвета "Сан-Антонио" и "Торонто".

Нандо защищал цвета армейцев с 2013 по 2019 год, провел в общей сложности 292 матча (186 в старте), его средние показатели – 16,4 очка (56,5 процента двухочковых, 44,7 трехочковых, 93,5 штрафных), 2,9 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата за 24,3 минуты.