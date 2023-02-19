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Сегодня, 17:43

Даллас Мур из ЦСКА выиграл конкурс снайперов на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Даллас Мур из московского ЦСКА выиграл конкурс трехочковых бросков на Матче звезд Единой лиги ВТБ.

В финале он победил представителя казанского УНИКСа Энтони Брауна.

Участниками конкурса также были Тимофей Герасимов («Енисей») и Андрей Лопатин (МБА).

Победители предыдущих лет

2017 год — Сергей Карасев

2018 год — Райан Брокхофф

2019 год — Виталий Фридзон

2020 год — Виталий Фридзон

2021 год — Артем Комолов

2022 год — Билли Бэрон

БК УНИКС
БК ЦСКА
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