Даллас Мур из ЦСКА выиграл конкурс снайперов на Матче звезд Единой лиги ВТБ
Защитник Даллас Мур из московского ЦСКА выиграл конкурс трехочковых бросков на Матче звезд Единой лиги ВТБ.
В финале он победил представителя казанского УНИКСа Энтони Брауна.
Участниками конкурса также были Тимофей Герасимов («Енисей») и Андрей Лопатин (МБА).
Победители предыдущих лет
2017 год — Сергей Карасев
2018 год — Райан Брокхофф
2019 год — Виталий Фридзон
2020 год — Виталий Фридзон
2021 год — Артем Комолов
2022 год — Билли Бэрон
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