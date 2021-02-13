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ЦСКА впервые в истории проиграл пять матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

15:58
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ЦСКА проиграл «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 71:74.

Это поражение стало для армейцев пятым в сезоне-2020/21. Красно-синие впервые в истории проиграли пять матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. До этого антирекорд составлял 4 поражения, армейцы достигали этого показателя трижды: в сезонах 2014/15, 2018/19 и 2019/20.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 11 победами при 5 поражениях.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/zenit-pobezhdaet-tsska-vpervye-s-2019-go-goda/

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