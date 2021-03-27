ЦСКА победил УНИКС, Джеймс не доиграл матч
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА на своей площадке победил УНИКС со счетом 102:86.
В составе ЦСКА 24 очка заработал Уилл Клайберн. Американский защитник московского клуба досрочно завершил встречу.
Джеймс вышел в стартовой пятерке и сыграл три минуты, не набрав очков и допустив две потери. После тайм-аута при счете 2:7, взятого главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом, Джеймс ушел в раздевалку по ходу игры.
УНИКС проиграл в Единой лиге впервые за 11 матчей, ЦСКА выиграл в четвертый раз подряд.
Благодаря победе армейцы обошли казанский клуб в турнирной таблице — у обеих команд по 15 побед в 20 матчах, но ЦСКА располагается выше за счет личных встреч.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 102:86 (21:24, 33:24, 25:18, 23:20)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю