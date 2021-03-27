ЦСКА победил УНИКС, Джеймс не доиграл матч

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА на своей площадке победил УНИКС со счетом 102:86.

В составе ЦСКА 24 очка заработал Уилл Клайберн. Американский защитник московского клуба досрочно завершил встречу.

Джеймс вышел в стартовой пятерке и сыграл три минуты, не набрав очков и допустив две потери. После тайм-аута при счете 2:7, взятого главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом, Джеймс ушел в раздевалку по ходу игры.

УНИКС проиграл в Единой лиге впервые за 11 матчей, ЦСКА выиграл в четвертый раз подряд.

Благодаря победе армейцы обошли казанский клуб в турнирной таблице — у обеих команд по 15 побед в 20 матчах, но ЦСКА располагается выше за счет личных встреч.

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ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 102:86 (21:24, 33:24, 25:18, 23:20)