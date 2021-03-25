ЦСКА потерял Боломбоя на несколько матчей
19:13
Форвард ЦСКА Джоэл Боломбой пропустит несколько матчей клуба, сообщает пресс-служба армейцев в Twitter 25 марта.
27-летний получил повреждение связок левого голеностопного сустава. Сроки возвращения баскетболиста в строй будут корректироваться по результатам тестирований.
В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Боломбой провел 18 матчей, в которых в среднем набирал 9,6 очка и делал 4,3 подбора.
.@Bolomboy21 пропустит несколько матчей ??— CSKA Moscow (@cskabasket) March 25, 2021
Баскетболист прошел обследование в GMS Clinic, которое подтвердило предварительный диагноз повреждения связок левого голеностопного сустава.
Сроки его возвращения в строй будут корректироваться по результатам тестирований.#CSKAbasket pic.twitter.com/qdrlVXvWyL
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