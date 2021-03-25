ЦСКА потерял Боломбоя на несколько матчей

Форвард ЦСКА Джоэл Боломбой пропустит несколько матчей клуба, сообщает пресс-служба армейцев в Twitter 25 марта.

27-летний получил повреждение связок левого голеностопного сустава. Сроки возвращения баскетболиста в строй будут корректироваться по результатам тестирований.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Боломбой провел 18 матчей, в которых в среднем набирал 9,6 очка и делал 4,3 подбора.