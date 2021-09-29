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ЦСКА продлил контракт с Карданахишвили и отправил его в аренду в «Нижний Новгород»

11:27
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ЦСКА объявил о продлении контракта с разыгрывающим Антоном Карданахишвили.

Новое соглашение с 19-летним россиянином рассчитано до 2024 года. При этом сезон-2021/22 баскетболист проведет в «Нижнем Новгороде» на правах аренды.

В сезоне-2020/21 Карданахишвили выступал за ЦСКА-2 в Суперлиге, набирая в среднем 8,7 очка, 3,2 передачи и 2,1 подбора за матч.

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Иван Торопцев все материалы автора

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