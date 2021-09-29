ЦСКА продлил контракт с Карданахишвили и отправил его в аренду в «Нижний Новгород»
ЦСКА объявил о продлении контракта с разыгрывающим Антоном Карданахишвили.
Новое соглашение с 19-летним россиянином рассчитано до 2024 года. При этом сезон-2021/22 баскетболист проведет в «Нижнем Новгороде» на правах аренды.
Антон Карданахишвили сыграет за «Нижний»— CSKA Moscow (@cskabasket) September 29, 2021
Защитник молодежного проекта нашего клуба Антон Карданахишвили (19 лет, 195 см) продлил контракт с ЦСКА до 2024 года. Нынешний сезон юный баскетболист проведет в @BC_NN на правах аренды. pic.twitter.com/nNGOQVp2om
В сезоне-2020/21 Карданахишвили выступал за ЦСКА-2 в Суперлиге, набирая в среднем 8,7 очка, 3,2 передачи и 2,1 подбора за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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