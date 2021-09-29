Президент ЦСКА объяснил целесообразность аренды Карданахишвили

ЦСКА продлил контракт с разыгрывающим сборной России Антоном Карданахишвили до 2024 года и отправил в годичную аренду в «Нижний Новгород».

Мотивы этого решения «СЭ» объяснил президент армейского клуба Андрей Ватутин.

«Бывают ситуации, которые не имеют мгновенного и однозначного решения, — заявил «СЭ» Ватутин. — Перед началом сезона мы много говорили о перспективах Карданахишвили и месяц назад, оценивая его ситуацию, полагали, что ему лучше провести нынешний сезон в нашей системе в новом качестве — не просто игрока молодежки, но постоянно подключающегося к основе. Антон всю предсезонку работал под руководством Димитриса Итудиса. Сейчас кадровый голод на его позиции в «Нижнем Новгороде» позволил изменить мнение. Мы видим, что в Нижнем у Антона будет реальная возможность проявить себя, получить значительное игровое время в клубных соревнованиях высокого уровня».

Президент ЦСКА привел в пример Алексея Шведа, который начал оправдывать авансы, когда клуб отправил его в аренду в московское «Динамо».

«Очень надеюсь, что Антон как минимум повторит его путь. Таланта и желания у него достаточно. Знаю, что в этом возрасте, когда всем становится очевидной готовность молодого игрока к взрослому баскетболу, когда он демонстрирует конкурентоспособность, для него лучше получить значительную практику. Тем более если речь идет об игроке сборной России. Желаю Антону удачи в Нижнем. Верю, что он следующим летом вернется в ЦСКА более опытным и классным игроком», — заявил Ватутин.

ЦСКА объявил о продлении контракта с Карданахишвили сегодня, 29 сентября.