УНИКС разгромил «Зелена-Гуру»
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС на своей площадке добился крупной победы над «Зелена-Гурой» — 92:63.
Самым результативным в составе хозяев стал Марио Хезонья, закончивший матч с 15 очками, 9 подборами и 4 передачами в активе. Еще 14 очков набрал Артем Клименко.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) — «Зелена-Гура» — 92:63 (22:21, 25:18, 21:11, 24:13)
28 сентября. Казань. «Баскет-Холл».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/
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