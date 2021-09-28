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УНИКС разгромил «Зелена-Гуру»

21:00
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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС на своей площадке добился крупной победы над «Зелена-Гурой» — 92:63.

Самым результативным в составе хозяев стал Марио Хезонья, закончивший матч с 15 очками, 9 подборами и 4 передачами в активе. Еще 14 очков набрал Артем Клименко.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Зелена-Гура» — 92:63 (22:21, 25:18, 21:11, 24:13)

28 сентября. Казань. «Баскет-Холл».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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