ЦСКА переиграл "Нижний Новгород" и вышел в полуфинал плей-офф Лиги ВТБ

ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" (80:72) в третьем матче четвертьфинала Единой Лиги ВТБ. Счет в серии стал 3-0 в пользу армейцев, которые вышли в полуфинал турнира.

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн набрал 21 очко и стал самым результативным игроком встречи.

Ранее в полуфинал Лиги ВТБ вышел УНИКС, который оказался сильнее "Калева" (счет в серии: 3-0).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

"Нижний Новгород" - ЦСКА (Москва) - 72:80 (19:25, 16:20, 16:25, 21:10)

9 мая. Нижний Новгород. "Дворец спорта".

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