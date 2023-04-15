ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ — 87:84.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, на счету которого 27 очков. В составе краснодарского клуба 20 очков набрал Девон Акун-Перселл.

Второй матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 17 апреля в Москве.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 87:84 (21:24, 19:22, 18:19, 27:19)

15 апреля. Москва. «Мегаспорт».