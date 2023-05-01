«Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл ЦСКА и вышел в финал Единой лиги ВТБ
«Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл ЦСКА в седьмом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 100:103 ОТ.
Основное время команды закончили со счетом 85:85.
Самым результативным игроком в составе армейцев стал Алексей Швед, набрав 22 очка. В составе «Локомотива» больше всех набрал Окаро Уайт — 21 очко.
ЦСКА впервые в истории Единой лиги не вышел в финал турнира.
«Локомотив» выиграл армейцев в серии до четырех побед со счетом 4-3. В финале турнира краснодарцы сыграют с победителем седьмой игры второй полуфинальной серии между УНИКС и «Зенитом».
Баскетбол
Единая лига ВТБ
1/2 финала
ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 100:103 ОТ (22:25, 25:14, 21:21, 17:25, 15:18)
Л: Уайт (21), Барфорд (17), Щербенев (15).
Ц: Швед (22), Мур (17), Кэйкок (15)
Счет в серии: 3-4.